الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين فى السماء مساء اليوم

الخميس 28/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
تشهد السماء مساء اليوم الخميس، ظاهرتين فلكيتين ..الأولى ظهور (بدر الذئب) وهو أول قمر مكتمل في عام 2021 ، والثانية اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية- لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلى اكتمال بدر القمر بعد غروب الشمس مساء اليوم، ويبلغ ذروته في الإضاءة في حوالي الساعة التاسعة و16 دقيقة مساء حيث سيكون لمعان القمر نسبة 99.9% 


وعن سبب تسميته ب (البدر الذئب)، أوضح أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية يعرف باسم وولف مون او( بدر الذئب) لأن هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجا .

ولفت إلى ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال هذا الشهر و التي حدثت في أول يناير الحالي، ويمكن مشاهدتها بعد غروب الشمس وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير الحالي ، موضحا أنه لصعوبة رؤية (الحشد النجمي) بالعين المجردة يتطلب الأمر استخدام التلسكوب.


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