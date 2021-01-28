الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين فى السماء مساء اليوم

تشهد السماء مساء اليوم الخميس، ظاهرتين فلكيتين ..الأولى ظهور (بدر الذئب) وهو أول قمر مكتمل في عام 2021 ، والثانية اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.





وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية- لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلى اكتمال بدر القمر بعد غروب الشمس مساء اليوم، ويبلغ ذروته في الإضاءة في حوالي الساعة التاسعة و16 دقيقة مساء حيث سيكون لمعان القمر نسبة 99.9%









وعن سبب تسميته ب (البدر الذئب)، أوضح أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية يعرف باسم وولف مون او( بدر الذئب) لأن هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجا .





ولفت إلى ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال هذا الشهر و التي حدثت في أول يناير الحالي، ويمكن مشاهدتها بعد غروب الشمس وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير الحالي ، موضحا أنه لصعوبة رؤية (الحشد النجمي) بالعين المجردة يتطلب الأمر استخدام التلسكوب.







