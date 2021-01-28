الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وأماكن سقوط الأمطار

الخميس 28/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غداً الجمعة 29 يناير 2021، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ  والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.
 
ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة تسجل القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.

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