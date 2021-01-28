صندوق الثروة السيادي النرويجي يحقق أرباح رغم أزمة كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
رويترز

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، يوم الخميس في إعلانه عن نتائج أعماله للعام بالكامل إنه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 10.9 بالمئة في 2020 أو ما يعادل 1.07 تريليون كرونة نرويجية (122.7 مليار دولار).

 

وقال أويستاين أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي البالغ حجمه 1.3 مليار دولار في بيان "على الرغم من أن الجائحة أضفت بصمتها على 2020، فإنه كان عاما جيدا آخر للصندوق". وتدير وحدة من البنك المركزي الصندوق.

 

وأضاف أولسن "لكن العائد المرتفع يذكرنا أيضا بأن القيمة السوقية للصندوق ربما تختلف كثيرا في المستقبل".

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