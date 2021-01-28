موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد مساء السبت المقبل، نظيره ليفاني، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإسباني، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.





ويسعى ريال مدريد لاستمرار مطاردة جاره المتصدر أتليتيكو مدريد، الذي يبتعد بفارق 7 نقاط مع امتلاك لقاء مؤجل.





يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف أتليتيكو مدريد، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة، السابعة والربع بتوقيت الإمارات، الثالثة والربع بتوقيت جرينتش.



