البابا تواضروس يستقبل الأنبا بيمن

الخميس 28/يناير/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص.

وأعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، عن إقامتها احتفالًا، بمناسبة مرور ١٦٠ عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبي الإصلاح"، وكذلك مرور ستين عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.

ستشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستي القبطية ومجد الآباء"، حيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد الموافق ٣١ من يناير الجاري، بالقداس الإلهي، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

منذ أقل من ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ 13 دقيقة

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 21 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات