البابا تواضروس يستقبل الأنبا بيمن

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص.



وأعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، عن إقامتها احتفالًا، بمناسبة مرور ١٦٠ عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبي الإصلاح"، وكذلك مرور ستين عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.



ستشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستي القبطية ومجد الآباء"، حيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد الموافق ٣١ من يناير الجاري، بالقداس الإلهي، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني.