10 صور ترصد لحظة تلقي وكيل صحة الدقهلية للقاح فيروس كورونا

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تلقى اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

و عقب تلقيه اللقاح صرح مكي ان الامل موجود بالتغلب على أزمة كورونا وطمأن سيادته الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.



وتابع: ان حماية الأطقم الطبية من أولويات القيادة السياسية بمصر تماشيا مع كافة دول العالم حيث تم اتاحة اللقاح بالمجان لكافة الاطقم الطبية وان تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.



كما شهد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم بعض افراد الاطقم الطبية من اطباء وتمريض وتابع الاجراءات المتبعة من بداية مرحلة ماقبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



واوضح مكي ان الدقهلية بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وستطعم كبار السن من اصحاب الامراض المزمنة والأمراض المناعية ثم المواطنين.

ودعا مكي جميع الأطقم الطبيه في مستشفيات الدقهلية بسرعة التسجيل على المنظومة الالكترونية لتلقي اللقاح حيث سيتم توفيرها تباعا بمستشفيات الصدر والحميات ثم باقي مستشفيات الفرز بالدقهلية..



كما وجه مكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد على ما يولونه من جهود للحفاظ على جميع المواطنين بدءا من خط التصدى الاول من كتائب الجيش الأبيض وحرصهم على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم افضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.



الجدير بالذكر انه تم تسجيل حوالي 200 فرد من الاطقم الطبية في مستشفى تمى الأمديد على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.