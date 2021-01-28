"غرفة الإسكندرية" تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة السيد أحمد الوكيل، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"،  وعضوي مجلس الإدارة، محمد حفني، والأستاذ محمود مرعي، وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة لمستخلصي الجمارك، السيد أبو القمصان، مستشار الغرفة،.

كما حضر أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو بشعبة النقل الدولي.

وفي بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" التهنئة للحضور، وللشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة، متنميًا دوام الأمن والأمان، بفضل جهود شرطة مصر العظيمة.

كما تم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية المتبقية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.

أما عن أبرز المواد التي تم مناقشتها خلال اللقاء كانت، المادة 123 و129، و132، و170، و180، و206، و207، و219، و223، و225، و235، و238، و240، و241، و242، و246، و249.

يذكر أن "غرفة الإسكندرية"، كان قد بدأت في عقد عدة جلسات لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك.
"غرفة الإسكندرية" تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (صور)
"غرفة الإسكندرية" تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (صور)
"غرفة الإسكندرية" تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (صور)
"غرفة الإسكندرية" تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (صور)
"غرفة الإسكندرية" تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (صور)
"غرفة الإسكندرية" تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (صور)

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

منذ أقل من ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

12:55 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات