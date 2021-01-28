برلمانية تطالب "البيئة" بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتدوير القمامة بأسوان

الخميس 28/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن هناك مصنعين لتدوير القمامة بمحافظة أسوان متوقفين عن العمل منذ عام 2004، مطالبة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بإعادة تشغيل المصانع مرة أخري لحل أزمة تراكم القمامة والمخلفات الملوثة بالمحافظة.

وأضافت "عبدالنبي" أن المقلب العمومي للمخلفات بالمحافظة به خلية واحدة فقط وتم ملؤها تمامًا، وخلية أخري غير مجهزة لإستيعاب المخلفات اليومية التي تصل من مدينة "إدفو" فقط حوالي 160 طن قمامة يوميًا.

وأشارت النائبة، إلي أن الخلية المليئة بالقمامة يتم فيها اشتعال ذاتي بسبب ارتفاع درجة حرارة محافظة أسوان وبعض المواد الكيمائية الموجودة بالمخلفات، لافته إلى أنه لايوجد أي وصلات للمياه بالمدافن الصحية للمخلفات لإطفاء الحرائق التي تحدث بالفعل وينبعث منها أدخنة تؤثر علي صحة الإنسان، بالإضافة إلي كثرة شكاوي المواطنين بالمحافظات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أبرز المشاكل التي تواجه المواطن الأسواني تراكم القمامة والمخلفات في الشوارع، مطالبة بزيادة صناديق القمامات علي مستوي المحافظة وتوزيعها في الشوارع الرئيسية والفرعية وزيادة الأيدي العاملة.


وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأربعاء، الاستماع إلى بيان كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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