طقس غير مستقر.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 29 يناير 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 فبراير 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





غدًا الجمعة: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء



أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة علي فترات متقطعة.



أمطار متوسطة على مناطق من (الشرقية-المنوفيه) علي فترات متقطعة.



إمطار متوسطة الي غزيره: علي مناطق من (السلوم-مطروح-الإسكندرية-دمياط-العريش-رفح-بورسعيد-الدقهلية-البحيرة-كفر الشيخ-الغربية) علي فترات متقطعة.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.



اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2.5-3 متر



اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5-3 متر



يوم السبت المقبل:



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.



من يوم الاحد المقبل الموافق 31 يناير 2021 والي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 فبراير 2021:



أستقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا



يوم الاربعاء المقبل:



أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.