طقس غير مستقر.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 29 يناير 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:


غدًا الجمعة: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة علي فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على مناطق من (الشرقية-المنوفيه) علي فترات متقطعة.

إمطار متوسطة الي غزيره: علي مناطق من (السلوم-مطروح-الإسكندرية-دمياط-العريش-رفح-بورسعيد-الدقهلية-البحيرة-كفر الشيخ-الغربية) علي فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2.5-3 متر 

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5-3 متر 

يوم السبت المقبل:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
 
من يوم الاحد المقبل الموافق 31 يناير 2021 والي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 فبراير 2021:

أستقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا

يوم الاربعاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 21 ساعة

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

منذ أقل من ساعة

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

12:55 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات