العثور على رضيعة حديثة ولادة ملقاة في قنا

الخميس 28/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عثر أهالي منذ قليل، على رضيعة داخل كيس أسود بجوار كوبري نجع حمادي العلوي، في محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، بالعثور على رضيعة مجهولة الهوية، داخل كيس أسود، على قيد الحياة، بجوار كوبري نجع حمادي العلوي بمدخل المدينة.

انتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.

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