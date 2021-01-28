ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن غلق بركز للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والتجميل "بدون ترخيص" ضُبط بداخله أدوية غير مرخصة ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدويه تأمين صحي، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، شّدد على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار البيان، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها بالتنسيق مع جهاز حمايه المستهلك.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركز للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف "بدون ترخيص" تديره طبيبة بيطرية بداخله أدوية غير مرخصة ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدويه تأمين صحي، وتم تحرير محضر بالغلق للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وشارك في الحملة:الدكتور مصطفي محمود، والدكتورة مريم علاء الدين، والدكتورة دينا أحمد والدكتور جورج اسكندر من التفتيش الصيدلي.
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 21 ساعة

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

منذ أقل من ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

12:55 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات