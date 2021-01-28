ضبط أدوية مهربة بمركز تجميل "غير مرخص" وتديره طبيبة بيطرية ببني سويف (صور)

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن غلق بركز للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والتجميل "بدون ترخيص" ضُبط بداخله أدوية غير مرخصة ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدويه تأمين صحي، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، شّدد على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.



وأشار البيان، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها بالتنسيق مع جهاز حمايه المستهلك.



حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركز للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف "بدون ترخيص" تديره طبيبة بيطرية بداخله أدوية غير مرخصة ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدويه تأمين صحي، وتم تحرير محضر بالغلق للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.



وشارك في الحملة:الدكتور مصطفي محمود، والدكتورة مريم علاء الدين، والدكتورة دينا أحمد والدكتور جورج اسكندر من التفتيش الصيدلي.

