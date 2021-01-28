غدًا ولأول مرة رزان مغربي تحاور عمرو الليثي علي كرسي الضيف في واحد من الناس علي الحياة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي جزئين في العاشرة مساء غدا الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة

وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفية عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائة

والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج
كما تقدم باقة من اجمل المشاهد الكوميدية

حلقة استثنائية مثيرة مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة تذاع علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

منذ أقل من ساعة

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

منذ أقل من ساعة

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

12:55 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات