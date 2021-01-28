أستاذ اقتصاديات صحة يكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر حاليا في منتصف الموجة الثانية من فيروس كورونا، والالتزام بالاجراءات الاحترازية سيساعد على الاستمرار في خفض الأعداد، بحيث تنتهي الموجة بأكملها في نهاية مارس.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن خسائر مصر من تداعيات كورونا أقل من دول العالم، محذرا من زيادة الأعداد حال التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية، معلقا: "أمامنا شهر.. حتى نكسر الموجة".



