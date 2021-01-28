"دعم سينما الشباب" بالقومي للسينما تنتهي من تصوير ثاني أعمالها "البطاطا"

الخميس 28/يناير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني



بناء علي توجيهات معالى وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" لدعم الشباب السينمائيين، إنتهت مجموعة عمل دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي من تصوير ثاني اعمالها الفيلم القصير "البطاطا"خلال شهر يناير.

وفيلم " Potato " أو " البطاطا " قصة و إخراج: محمد البدرى ، سيناريو وحوار: مروة مصطفى ، مدير تصوير محمود على يوسف ، مهندس ديكور عمر خالد،
والفيلم من بطولة الفنانة القديرة لبنى ونس والفنان مختار رجب ، الفنان كريم عبدالعليم والطفلة:سارة - والفنانة يمنى النجار.

وتدور قصة الفيلم حول"لوحة تنطق بما فيها" اكلو البطاطا، هى لوحة ل فان جوخ رسمت وظهرت للعالم عام 1885، ومنذ ذلك الوقت و هى - مثلها مثل أى لوحة فنية - تعرض لنا شكل فنى أو حدوتة معينة حتى جاءت اللحظة التى قررت اللوحة أن تنطق فتبوح لنا بأسرارها و خباياها.

يذكر أن مجموعة عمل سينما الشباب بالمركز القومي للسينما تقدم كافة اشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي ويديرها الناقد السينمائي احمد عسر وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي .

و تهدف  إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستيه التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

و قد قال السيناريست محمد الباسوسي في وقت سابق انه المركز يسعى دائمآ للإهتمام بالشباب السينمائين وأن هناك الكثير ممن يحتاجون هذا الدعم وهذا ما سوف تقدمه مؤسسه السينما فى مصر متمثله فى المركز القومى للسينما وهذا حقهم الذى نسعى لتوفيره من خلال رؤيه واستراتيجية فنيه جديده تسعى نحو التطوير ٠

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