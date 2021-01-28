ميناء الإسكندرية يعلن عن نجاح تطبيق منظومة JIT للسفن

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أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، من تطبيق منظومةJIT للسفن (JUST IN TIME) بنجاح مشهود.



وقالت الهيئة، في بيان لها، إن تلك المنظومة التي تتيح التنسيق والتخطيط المسبق لتراكي السفن فور وصولها إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، والرسو على الارصفة المخصصة لها مسبقا دون الحاجة إلى الإنتظار على المخطاف أو التأخر في عملية التراكي ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظومة والتي يعد أبرزها هو سرعة دوران الأرصفة، وزيادة معدلات التداول، وإثراء ثقة المتعاملين مع الميناء، بالإضافة إلى تقليل التكدسات، وتنحية غرامات التأخير مما يعزز من الدخل القومي المصري، ويضمن تدفق السلع والبضائع وآليات التصنيع إلى الأسواق المصرية دون عوائق أو تأخرات، لاسيما وأن هيئة ميناء الإسكندرية هي المعبر الرئيسي لحركة التجارة الخارجية من وإلى الأراضي المصرية.



وكان الربان طارق شاهين رئيس مجلس الادارة قد أصدر تعليماته نحو البدء في تطبيق تلك المبادرة (JIT) في نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ والتي أثبتت نجاحها بنسب قياسية مع نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أي بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء التنفيذ، إذ تم إستقبال ٦٠٠ سفينة تقريبا بإتباع تلك المنظومة في خلال هذه الفترة الزمنية القليلة نسبيا.



وقد وجه إلى ضرورة العمل المستمر من الناحيتين التشغيلية والتقنية ليشمل تطبيق تلك المنظومة كافة السفن المترددة على الميناء في أسرع وقت ممكن كجزء من أهداف هيئة ميناء الإسكندرية خلال عام ٢٠٢١، والتي تسعى نحو تحقيق معدلات تداول غير مسبوقة في الموانئ المصرية خلال هذا العام.