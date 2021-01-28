أول تعليق من وزارة التموين حول حذف 14 مليون مواطن من بطاقات التموين

الخميس 28/يناير/2021 - 01:03 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
الفجر الاقتصادي

نفي  المركز الأعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم، الأنباء المتداولة بخصوص حذف نحو 14 مليون مواطن من بطاقات التموين

وقال  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

وأوضحت التموين استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفة هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.

 

وفي سياق متصل، تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

 

وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التوين وزارة التموين بطاقات التموين التموين والتجارة الداخلية

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

منذ أقل من ساعة

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

منذ أقل من ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية

بالخطوات.. كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 وإضافة المواليد الجدد؟

عاجل.. تعليق هام من "التموين" على "الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات" (فيديو)

المصيحلي: نرفع الدعم عن غير المحتاجين لتوجيهه إلى الأكثر احتياجًا (فيديو)

"التموين" تكشف حقيقة حذف أسر الإخوان من البطاقات

التموين: تنهي المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية خلال شهر أغسطس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

12:55 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات