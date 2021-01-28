الفنانة اللبنانية منار: شعبان عبدالرحيم أوصاني بـ ڤيلته ونجله يرفض تنفيذ وصيته

الخميس 28/يناير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


طالبت الفنانة اللبنانية منار حمزة، من الحصول على حقها الذي تركه لها الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، حيث أنه قد أوصى قبل رحيله بتمليكها فيلا خاصة في القاهرة، ولكن نجله عصام رفض تنفيذ هذا الأمر؛ لأنها ليس لها علاقة بأفراد أسرة الفنان الراحل.

وقالت منار في تصريحات صحفية لها أنها كانت تجمعها علاقة صداقة وطيدة بالفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، مُشيرة إلى أنه أهداها فيلته بدون علمها، ولم تعرف ذلك الخبر إلا عندما تواصل معها محامي شعبان، من أجل حضورها للقاهرة للحصول على حقها.

وأكدت منار أنها لا تعلم سبب رفض عصام نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم إعطائها حقها، موضحة أنها لن تدخل في خلافات معه، وستعمل على حل المشكلة بينهم بشكل ودي تقديرًا للفنان الراحل.

منار فنانة لبنانية ذاع صيتها في مصر عندما قدمت مع شعبان عبدالرحيم كليب بعنوان "هتجوز"، وبعدها انتشرت أخبار عديدة تزعم ارتباطهم.

والجدير بالذكر أن شعبان عبدالرحيم عاني قبل رحيله من المرض،وقام بالغناء في المملكة العربية السعودية على كرسى متحرك، وتوفي عقب عودته إلى القاهرة بعدة أيام في أواخر 2019.

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