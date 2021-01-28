جامعة بنها تتقدم 98 مركزا على المستوى الدولي في تصنيف ويبومتركس الإسباني

الخميس 28/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، تقدم جامعة بنها 98 مركزا على مستوى العالم وفقا لتصنيف ويبومتركس الإسباني أصدار يناير ٢٠٢١.

واحتلت الجامعة المركز 1515 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف، وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيدا من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1216 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 26 من بين 1907 جامعة أفريقية ومحليا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 72 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.

وأشار الجيزاوي إلى تقدم جامعة بنها 113 مركزًا في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت 112 مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يوليو 2020 وأن هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.

من جانبه أضاف الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية أن جامعة بنها حصلت على المركز 4832 عالميًا في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم 61 مركزا مقارنة بإصدار يوليو 2020.

وأشار إلى أن مؤشر التواجد (Presence) والخاص بحجم الموقع لم يعد ضمن مؤشرات التقييم وفق اعلان ويبوميتركس لطريقة التقييم Methodology بعد تعديلها.

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