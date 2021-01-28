استشاري بكتيريا تكشف علاقة المناعة بالاستجابة للقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة نهلة عبدالعزيز، استشاري البكتيريا والمناعة، إن هناك عادات قد تؤثر على كفاءة الجهاز المناعي للجسم مثل السهر، وعدم الراحة، لافتة إلى أنه كلما كانت مناعة الجسم جيدة كلما كان تأثير لقاح كورونا أفضل، ويتم تكوين الأجسام المضادة المطلوبة.





وشددت "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، على أهمية الحصول على قسط كافي من النوم والراحة لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، محذرة من السهر ليلا والنوم نهارا، حيث هناك هرمونات تفرز في وقت النوم ليلا.



