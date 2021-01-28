تنظيم استقدام الطلبة الجامعيين الوافدين لأفراد أسرهم بالإمارات

الخميس 28/يناير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يعتمد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في دولة الإمارات بالنسبة إلى الطلبة الوافدين.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب  التمثيل العمالي بأبوظبي: إن مجلس الوزراء اعتماد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، وذلك من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي.

يذكر أن هذا القرار يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانتها على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية لمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة في عام 2021.

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