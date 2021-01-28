هند صبري: فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي

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أعربت الفنانة التونسية هند صبري، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على وسام الفنون والآداب، من السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع"تويتر".



نشرت الفنانة هند صبري، عدة صور لها لحظة تكريمها بالسفارة الفرنسية في القاهرة، وعلقت عليها قائلة:" فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ظابط officier des Arts et Lettres بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس، شكرًا للجمهورية الفرنسية ولسعادة سفير فرنسا".



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة هند صبري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز، هشام سليم، ماجدة زكي نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور هاجر الشرنوبي، محمد جمعة.



والجدير بالذكر أن هند صبري تشارك حاليًا في فيلم "السرب" مع الفنان أحمد السقا، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم.





