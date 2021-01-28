البورصة اليابانية تلحق بالأمريكية وتحقق أكبر خسائر لها منذ يوليو الماضي

الخميس 28/يناير/2021 - 12:09 م
اليابان اقتصاد
اليابان اقتصاد
رويترز

تكبدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في ستة أشهر اليوم الخميس، لتقتفي أثر وول ستريت، إذ تعرضت لضغوط بفعل شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.53 %  إلى 28197.42 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 31 يوليو، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 % إلى 1838.85 نقطة.

وقفز مؤشر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس 6.34 % منذ بداية العام الجاري، بينما ربح المؤشر توبكس 1.89 %.

وتراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم رينيساس إلكترونيكس 5.85 %  وتراجع سهم أدفانتست 4.3 %  وانخفض سهم سومكو 4.47 بالمئة.

وتراجع سهم فانوك 1.01 %، حتى بعد أن رفعت شركة صناعة منتجات التحكم الآلي في المصانع توقعاتها لأرباح التشغيل للمرة الثانية إلى 105.8 مليار ين (1.01 مليار دولار) بزيادة 19.8 بالمئة عن نفس الفترة من السنة السابقة.

وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي أيضا، إذ هوى سهم مجموعة سوفت بنك 3.6 بالمئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 4.62 بالمئة ونزل سهم فاست للتجزئة 0.24 بالمئة.

وتقدمت أسهم شركات النقل والبيع بالتجزئة والتي تعرضت لمبيعات كثيفة خلال الجائحة. وارتفعت أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وسكك حديد شرق اليابان ما يتراوح بين 2.71 بالمئة و4.65 بالمئة. وصعدت أسهم شركتي صناعة السيارات ميتسوبيشي موتورز 6.75 بالمئة وإيسوزو موتورز 4.73 بالمئة.

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