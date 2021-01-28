تعيين 2078 شابا منهم 17 من ذوي القدرات بالمنوفية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2078  شاباً ، من بينهم  17 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654  شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفاً و 500 جنيه لـ 15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، و 4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه ، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال  بمبلغ 7500 جنيه.

وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 2250 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون  ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  128 محضراً  للمنشآت المخالفة .

وأوضح وكيل  المديرية أنه تم عقد 4  ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن  23  ندوة في مجال تنظيم الاسرة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

تفاصيل رسالة موسيماني إلى حسين الشحات قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم تشيلسي مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات