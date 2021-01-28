تعيين 2078 شابا منهم 17 من ذوي القدرات بالمنوفية

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفاً و 500 جنيه لـ 15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، و 4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه ، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 7500 جنيه.



وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 2250 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.



وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة .



وأوضح وكيل المديرية أنه تم عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن 23 ندوة في مجال تنظيم الاسرة.