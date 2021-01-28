"سعفان" يتابع تنفيذ إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص

الخميس 28/يناير/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
يتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة ، مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

وقال وزير القوي العاملة : إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
 

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