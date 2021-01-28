في ثلاث سنوات.. ضبط شخص تربح 23 مليون جنية من الاتجار بالعملة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى، بمحافظة المنيا لإتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وذلك من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وقد بلغت حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خلال ثلاث أعوام طبقًا للفحص المستندى (23 مليون جنيه مصرى).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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