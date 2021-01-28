منظومة الشكاوي: الاستجابة لـ 4996 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية وإجراء 2242 عملية جراحية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، يستعرض جهود اللجنة في رصد والاستجابة للحالات الحرجة صحيا، والتي تحتاج إلى التدخل الجراحي السريع أو للحالات التي تعاني من عدم قدرتها على الحصول على أصناف معينة من الأدوية خلال عام 2020.

وقال الدكتور حسام المصري إن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بذلت قصارى جهدها خلال العام الماضي لمتابعة الحالات الصحية التي تم رصدها عبر وسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن اللجنة تقوم بذلك العمل من خلال ثلاثة فرق هي: فريق الرصد الإعلامي، وفريق التدخل السريع، وفريق متابعة نواقص الأدوية.

وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير، أن اللجنة قامت خلال العام الماضي برصد والاستجابة لـ 4996 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 803 قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 2242 عملية جراحية.

وتابع: تم أيضا إصدار 52 قرارا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 408 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توفير الإجراءات الطبية لـ 22 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، وتم التبرع بالدم لـ248 حالة من خلال التنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة وبنوك الدم الإقليمية.

كما عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات لدراسة عدد من التحديات ومناقشتها مع عدد من الأطباء المختصين، حيث التقت كبار أساتذة أمراض الدم وزراعة النخاع في مصر، لدراسة أهم الأسباب التي تعوق عمليات زراعة النخاع، ومناقشة حلولها بصورة عاجلة لرفع المعاناة عن المرضى، كما حضر الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة، اجتماعا عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع د. مجدي يعقوب، ود. مجدي اسحاق، المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب؛ لبحث سبل تطوير المنظومة الطبية بالجهات الطبية المتخصصة، كما تم عقد اجتماع لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مرضى "الهيموفيليا" في مصر، ولاقت نتائج هذا الاجتماع صدى إيجابيا واسعا.

وتضمن التقرير الإشارة إلى عدد من الاستغاثات التي استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على مدار العام الماضي، مثل "استغاثة عم عاطف أقدم شيال في مصر"، و"استغاثة فصل التوأمتين لين ولانا"، واستغاثة لإجراء جراحة في قلب الطفل سعيد، والاستجابة لعلاج الطفلة ندا التي تعاني من مرض وراثي بالجهاز التنفسي، وتركيب طرف صناعي للطفل مصطفى، واستجابة بشأن توفير دواء Oxymetholone، والاستجابة لاستغاثة بتوفير 10 وحدات صفائح بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بسوهاج، واستغاثة الطفلة أمنية ضحية التعذيب البدني والحرص على تلقيها العلاج المناسب.

وتوجه الدكتور حسام المصرى بالشكر والتقدير لكل الوزارات والجهات المعنية، التى يتم التنسيق معها، بهدف تقديم الخدمة للمواطنين، والاستجابة لمطالبهم.

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