قرية عامر يحقيق إنجاز الصعود لنهائي مراكز الشباب بالسويس

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ما بين مراكز القمة استطاع أبناء القطاع الريفي مركز شباب قرية عامر من الوصول لنهائي دوري مراكز الشباب عن محافظة السويس.



صعد مركز شباب قرية الي نهائي الدوري علي حساب مراكز القمة والامكانيات مثل مراكز شباب (السلام و المدينة و المثلث)



خاض الفريق 10 مواجهات ضمن المجموعة الأولي بالبطولة حقق خلالهم 8 انتصارات وتعادل في مباراتين فقط، وقد سجل 28 هدافا، ودخل مرمهم 6 أهداف.



صعد كأول مجموعة عن المجموعة الأولي برصيد 26 نقطة، ليواجه نظيرة مركز شباب السلام الحاصل على البطولة بالموسم قبل الماضي، ليحقق ابناء الريف المفاجأة ويطيح بالمرشح الاول لحصد البطولة ، ليتأهل لمواجهة مركز شباب سليم الحي في النهائي المقرر لها 9 فبراير القادم على ملعب مركز شباب المدينة بحى الاربعين.



ويضم الفريق 26 لاعبا : إسلام عبد الحميد، وعبد الرحمن عبد المطلب، و مصطفي وحيد، ومحمد رشاد، ومحمد سعد، ومحمد عادل، و مصطفي سلامة، و مهند سيد، و أحمد محمد شيكا، وطارق سيد، و أحمد أسامة، و عمر سالم، و محمود أشرف، و خالد حسن، عبد الرحمن صبحي، و رمضان عبد الحكيم، السيد محمد، و محمد امين، و مؤمن رضا، وحسن مصطفي، وإسلام هشام و محمد جوده، وعمر شعبان، وعبدالله محمد، و طارق عبد الهادي، وأحمد محمد أحمد.



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: مصطفي عنبه مدير فني، وسيد غريب مدرب عام، محمد امين و مصطفي حضري مدرب حراس المرمى، و يحيي عبد المنعم اداري، وحسن السيسي علاج طبيعي، و امين همام مدير المركز.