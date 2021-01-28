"العربية للتصنيع" تزف بشرى سارة عن بحثها التعاون مع شركة "سكودا" العالمية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تبحث مع شركة سكودا العالمية إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة في النهوض بصناعة السيارات في مصر، والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة بدلا من الوقود.

وأشار "أنيس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مباحثات رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية تضمنت وضع إطار التعاون المشترك وخطة العمل المستقبلية والتي تشمل تصنيع السيارة سكودا للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف أنهم يستهدفون أن يكون سعر السيارة التي سيتم إنتاجها بالتعاون مع شركة سكودا تنافسي، وفي متناول الجميع، مؤكدا أن الهيئة بامكانياتها والقوى العاملة بها لديها قاعدة لصناعة السيارات، تمكنها من تصنيع السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي سواء بتصنيع السيارة نفسها، أو تصنيع المكونات المطلوبة لعمل السيارة بالغاز الطبيعي.

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