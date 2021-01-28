وزيرة الصحة: زيارتي محملة برسالة تضامن من السيسي إلى الشعب اللبناني

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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني، مؤتمرًا صحفيًا، بمطار رفيق الحريري الدولي، وذلك عقب وصول الوزيرة إلى المطار، صباح اليوم الخميس، في زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة وتسليمها 3 شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال إلى نظيرها اللبناني.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال كلمتها أن زيارتها اليوم محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وكذلك السيد الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، إلى الشعب اللبناني الشقيق، كما لفتت إلى أن الجسر الذي الجوي الذي بدأ مع أحدث مرفأ بيروث في أغسطس الماضي سيظل مفتوحًا بين البلدين لدعم المنظومة الصحية وتلبية أي احتياجات للدولة الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف أن الوزيرة أوضحت أن الشحنات التي قامت بتسليمها وصلت على متن ٣ طائرات عسكرية تشمل ١٦ طن من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت ١٥ طن تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها..)، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى شحنة مقدمة من جامعة الدول العربية تشمل 7،5 طن من الأجهزة طبية، وذلك لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة الصحة والقوات المسلحة المصرية، حيث يتم إرسال تلك الشحنات على متن طائرات عسكرية.





ومن جانبه، وجه الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، باسم المجتمع اللبناني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمصريين الأشقاء على الدعم المتواصل من جمهورية مصر العربية منذ حادث مرفأ بيروت، مؤكدًا أن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية هي موقف وإنساني وأخوي بكل أبعاده، وتعبر عن شعورها بالمسئولية تجاه البلدان العربية.





وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة وظروف استثنائية، ولكن يمكننا تخطيها من خلال التكاتف الذي نشهده بين الدول العربية والعمل سويًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدعم الدائم الذي يشهده بيروت من الأشقاء العرب وعلى دولة مصر الشقيقة.



يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت، صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والبان الاطفال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.