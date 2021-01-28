صحة بني سويف تعلن حاجتها لرئيسة تمريض بمستشفى الصدر

الخميس 28/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الخميس، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيسة تمريض لمستشفى صدر بنى سويف نظرا لقرب وصول رئيسة التمريض لسن التقاعد.

وحددت المديرية، في بيان لها، شروط التقدم للوظيفة وهى أن تكون المتقدمة قدوة وحسنة المظهر لديها الثقة بالنفس وإحترام الآخرين ولديها مهارات التواصل والقدرة على إدارة الحوار، حصول المتقدمة على بكالوريوس التمريض ويفضل الحصول على مؤهل أعلى دبلومة أو ماجستير.

وأشترط إعلان مديرية الصحة، أن يكون سن المتقدمة لا يقل عن 30 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وان يكون لديها الخبرة فى المجال الفنى بالرعاية العلاجية 3 سنوات وفى مجال الإشراف خبرة 3 سنوات، والحصول على دورات تدريبية فى مجال الإدارة والجودة وعدم حصول المتقدمة على جزاءات خلال فترة عملها، مع تقديم خطة أو مقترح يوضح تصور المتقدمة لتطوير الأداء التمريضى بالمستشفى.

وحّدد البيان، فترة تقديم أوراق الترشح إلى إدارة الموارد البشرية بمديرية صحة بنى سويف ولمدة 15 خمسة عشر يومًا، تبدأ في يوم 31 يناير الجاري.

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