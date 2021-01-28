جهاز مدينة القاهرة الجديدة نسعي للاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة القاهرة الجديدة لمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحي، يرافقهما المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة والمهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز، والمشرف على المرافق، ومسئولو الجهاز .

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، محطات الصرف الصحى ومحطات المعالجة بالمدينة، كما تفقدوا خط نقل المياه المعالجة قطر(1500مم) بطول 17 كم من محطة المعالجة بطريق العين السخنة حتى ربطه بشبكة الرى الداخلية بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن أهمية هذا المشروع تكمن فى الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحى بعد معالجتها (معالجة ثلاثية) وضخها مرة أخرى لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وكذا توفير مياه الري المعالجة للمسطحات الخضراء والزراعة بالمشروعات السكنية المغلقة، مما يساهم في توفير مياه الشرب، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه النقية والاتجاه إلى ري المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة .

وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع الصرف الصحى ومحطة المعالجة بالمدينة، مع تقديم تقرير شامل بشكل دوري عن حالة المحطات سـواء روافع صرف صحى أو معالجة، وكذا تقرير عن التصرفات اليومية للمياه المعالجة.