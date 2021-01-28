محافظ الجيزة: رصف وتطوير طريق الابراج وبئر نصر وطريق قرية القصر ومدخل قرية منديشة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي يشهد نقلة حضارية نوعية لرصف وتطوير عددآ من الطرق وأنشاء طرق جديدة  لربط وسط المدينة بالقري التابعة لها، مما يسهم في تحقيق سيولة مرورية والتيسير علي المواطنين في التنقل بين المناطق وبعضها في سهولة ويسر  .

وأشار المحافظ أن أعمال التطوير جاءت ضمن مخصصات الخطة الأستثمارية للعام المالي الجاري حيث تم تخصيص لمركز ومدينة الواحات  حوالي ٧،٥ مليون جنيه  لرصف ورفع كفاءة عددآ من الطرق بالمركز بالإضافة إلي تخصيص حوالي ٢.٥ مليون جنيه لتحسين شبكة الإنارة.

 
لافتآ أن أعمال الرصف والتطوير، شملت تطوير طريق الأبراج كمحور مروري جديد بطول ٨ كم.


وأشار المحافظ أنه تم  الأنتهاء من رصف وتطوير المرحلة الأولي بطول ٢،٣ كم بتكلفة حوالي ٤ مليون، مما سيسهم في ربط عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلي الطريق الدائري  ألي جانب أنه سيتم تدعيم الجزيرة الوسطي بأعمدة أنارة حديثة.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير شبكة الطرق الحالية وأنشاء محاور مرورية جديدة لإحداث نقلة حضارية وتفتيت التكدسات المرورية .

كما أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير طريق "مدخل قرية منديشة طريق مزدوج " بطول ٥٠٠ تقريبا  وبعرض ٧ متر وتدعيمه ببلدورات علي جانبي الطريق .

 وكذلك تم رصف وتطوير طريق قرية القصر بطول "  ٥٠٠م  " وعرض "  ٨ م "  بتكلفة حوالي مليون جنيه  لما له من أهمية لكونه يربط بين مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام.

بالإضافة إلي رصف وتطوير طريق بئر نصر بقرية الزبو بطول ٥٠٠م وعرض ٦م ورصف وتطوير طريق ببئر تحكيمة بطول ٢٠٠م وعرض ٦م.

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