توقف حركة الملاحة في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فيما أعلنت غرفة الأزمات بالمحافظة برئاسة المهندس نصر عبد الهادي، عن تلقيها إشارة من إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بتوقف حركة الملاحة،نظرا لسوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح،وارتفاع الأمواج.


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.

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