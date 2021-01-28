استغل إعاقته.. حبس طفل سرق شابا في كفر الشيخ

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أمرت نيابة مركز كفر الشيخ بحبس "أحمد.ف.ع" 16 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعى "رشاد.ت" المقيم بقرية روينة التابعة لمركز كفرالشيخ.



وكانت مباحث كفر الشيخ برئاسة النقيب عمرو عوض، رئيس مباحث المركز، قد قامت بإلقاء القبض على المتهم، وقامت بتحرير المحضر اللازم وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ للتحقيق في الواقعة.



وكان رشاد تاج الدين، أحد أهالي قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ والمصاب بشلل نصفي، قد تعرض للسرقة على يد أحد أهالي القرية ممن تجردوا من إنسانيتهم، فاستغل السارق عدم قدرته على الحركة للحاق، وسرقه في وضح النهار، وذلك بقيامه بسرقة الأموال من محله التجاري وفر هاربا.