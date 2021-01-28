محافظ كفر الشيخ: إقامة حديقة مركزية مجانية للمواطنين خلال أيام

الخميس 28/يناير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء الحديقة المركزية المجانية على مساحة كيلو من ميدان الملك عبدالله " النسر " حتى موقف كفر الشيخ الجديد، مساهمة مجتمعية من الشركة الوطنية "استادات ".

جاء ذلك بحضور عمرو البشبي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة العاصمة، وأحمد الصاوي، مسئول الشركة الوطنية بكفر الشيخ "استادات".

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إن الحديقة الجاري انشائها حديقة مجانية عامة لكل أهالي المحافظة،على مساحة كيلو، تضم مساحات خضراء، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، كما سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم بدء أعمال الإنشاء خلال أيام،ليتردد عليها المواطنون قبل موسم الربيع المقبل، مؤكدًا أن مدة العمل بالمشروع 3 أشهر،كما وجه بتطوير حديقة صنعاء وحديقة الحيوان، مشددًا على عدم رفع تذكرة الدخول للحديقتين مع الحفاظ على المساحات الخضراء بهما.

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