"إسكان بورسعيد": حولنا منطقة عشوائية بالمحافظة إلى سياحية (فيديو)

قال المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بورسعيد، إن التعامل مع ملف العشوائيات في المحافظة لم يكن سهلًا، بسبب تراكمها منذ سنوات طويلة، ولم تكن سكنية فقط، لكنها شملت أيضًا النشاط التجاري، وبالتالي كانت المهمة الأصعب هي رفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة، وبناء أماكن بديلة للمناطق العشوائية.





وأضاف رفعت خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن رفع الكفاءة لم يكن مقتصرًا على البنية فقط، لكنه شمل تطوير الطرق، إذ أضيف إليها تخطيطا جديدا بنسبة تكاد تصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن منطقة هاجوج العشوائية كانت آخر المناطق التي نُفذت عمليات التطوير بها.





وتابع، أن تطوير العشوائيات بالمحافظة تم على 6 مراحل، وجرى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة فيها، وتم تبديل الأشكال المعمارية وإدخال البنية التحتية مثل الصرف والكهرباء وتخطيط الطرق والمدارس: "منطقة هاجوج على سبيل المثال كانت عبارة عن عشش عشوائية وأصبحت مباني ضخمة جدًا إلى جانب كل الخدمات ومنها مراكز الشباب أي أنها تحولت إلى منطقة سياحية".



