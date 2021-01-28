محمد صبحي :"مافيش بديل لسعاد نصر"

الخميس 28/يناير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قال الفنان محمد صبحي، أنه لا يرى أي فنانة تصلح لأن تكون بديلاً للفنانة الراحلة سعاد نصر في دور "مايسة" التي قدمته معه في مسلسل " يوميات ونيس"، الذي تم عرضه عام 1994، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر الفنان محمد صبحي، صورتين من كواليس تصوير مسلسل "ونيس"، وعلق عليها قائلاً:"مفيش بديل لمايسة، أنا في الجزء السادس والسابع والثامن أنا شايف سعاد نصر معايا في الاستوديو".

مسلسل "يوميات ونيس" تم عرض الجزء الأول منه عام 1994، وهو من تأليف مهدي يوسف ،محمد صبحي، إخراج أحمد بدر الدين ومحمد صبحي، وشارك في بطولة الجزء الأول محمد صبحي، سعاد نصر، جميل راتب، عبد الله مشرف، سامح الشجيع هدى هاني، هادي خفاجة، ريم أحمد.

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