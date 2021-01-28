طريق الموت.. وفاة فتاة وطفل وإصابة 6 من أسرة واحدة بالصحراوي الشرقي ببني سويف

الخميس 28/يناير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

لقيت فتاة وطفل مصرعهم وأصيب 6 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام مدخل سنور اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل سنور فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى ومرور لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لفتاة وتدعى زينب محمد رمضان 21 سنة ومقيمة بمحافظة أسيوط، والطفل مروان مصطفى ربيع عامين وتم نقلهم وايداعهم مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين وهم جلال طلعت جلال 23 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد منير قرني 43 سنة، صبري محمد جاد الرب 37 سنة، هدي سيف الدولة محمد 55 سنة، طه طلعت جلال 11 سنة، محمد رمضان حفني 64 سنة وجميعهم مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج ومقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقلهم لقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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