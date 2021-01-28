تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول فى الدوري الإنجليزي

الخميس 28/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه اليوم الخميس نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: اورييه، داير، دهورتي، سانشيز.

خط الوسط: هويبيرج، ندومبيلي، موسي سوسوكو.

خط الهجوم: سون، هاري كين، جاريث بيل.

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