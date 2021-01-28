زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز

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شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، علي إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إلادارة بالتنسيق مع وزارات البيئة والري والصحة وشرطة المسطحات ووزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات والوادات، وذلك في إطار منظومة جديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة وإلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها؛ بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، فضلًا عن؛ إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.

وكذلك تكثيف حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم



خلال ذلك قامت حمله برئاسه المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين بالمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعيه بمراكز اطسا وابشواى وبندر الفيوم

وقد تم المرور على بلاد اهريت وجردو ومطول ودفنو والعتامنه وأبو صير دفنو بمركز اطسا وبلادالعجميين وطبهار وسنرو القبليه بمركز ابشواي وتم التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ تعليمات وزارةالزراعه وعدم الاتجار فى اى مبيدات أو مخصبات أو اسمده غير مسجله بوزارة الزراعه أو غير مصرح بتداولها أو منتهية الصلاحية.