زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز

الخميس 28/يناير/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
ريهام على


شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، علي إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إلادارة بالتنسيق مع وزارات البيئة والري والصحة وشرطة المسطحات ووزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات والوادات، وذلك في إطار منظومة جديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة وإلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها؛ بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، فضلًا عن؛ إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
وكذلك تكثيف حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم

خلال ذلك قامت حمله برئاسه المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين بالمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعيه بمراكز اطسا وابشواى وبندر الفيوم
وقد تم المرور على بلاد اهريت وجردو ومطول ودفنو والعتامنه وأبو صير دفنو بمركز اطسا وبلادالعجميين وطبهار وسنرو القبليه بمركز ابشواي وتم التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ تعليمات وزارةالزراعه وعدم الاتجار فى اى مبيدات أو مخصبات أو اسمده غير مسجله بوزارة الزراعه أو غير مصرح بتداولها أو منتهية الصلاحية.
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز
زراعة الفيوم تشن حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم تشيلسي مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 ص

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

10:36 ص

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

09:30 ص

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات