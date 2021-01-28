حاملة رسالة السيسي.. كيف دعمت وزيرة الصحة بيروت بالمعونات الطبية؟

الخميس 28/يناير/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، بتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق، وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بالمعونات الطبية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دعم وزيرة الصحة لبيروت بالمعونات الطبية.

3 طائرات تحمل مساعدات
وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية في إطار الجسر الجوى المصرى لدعم لبنان، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتضامن مع الشعب اللبناني.

وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى من العاصمة اللبنانية بيروت، الآن، إن الجسر الجوي يشمل 3 طائرات تضم أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال.

مستلزمات طبية
وتحمل الطائرات الثلاث، التي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وكميات من الحليب المخصص للأطفال؛ فضلا عن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية.

خدمات المستشفى الميداني
وضمن جدول أعمال زايد، أعلنت أنها بصدد زيارة المستشفى الميدانى المصرى في بيروت، منوهة بأن المستشفى قدمت الخدمات لأكثر من 100 ألف لبناني بكل الأدوية والخدمات الطبية مجانا.

رسالة من السيسي
وقالت وزيرة الصحة، إنها وصلت إلى لبنان حاملة لرسالة محبة وتضامن من الرئيس السيسي وجميع المصريين إلى لبنان وشعبها.

 وأوضحت أن الطائرات الحربية التي وصلت لبنان هي جزء من الجسر الجوي الذي بدأ عقب أحداث مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وامتد على مدى الشهور والأسابيع الماضية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وصلت إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق والوقوف إلى جواره.

ومن المقرر عقد لقاء مع نظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري في بيروت) لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها للمترددين عليه من كافة أنحاء لبنان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيره الصحه مساعدات طبيه دعم لبنان الرئيس السيسي اخر الاخبار

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ نصف ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

نجم تشيلسي مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مضاعفة المساعدات الطبية.. السيسي يواصل دعم لبنان جراء الانفجار

تسلسل زمني.. رحلات مصر لدعم لبنان بعد تفجير بيروت

مصر تواصل فتح الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للبنان

وصول مجموعة من طائرات النقل العسكرية إلى لبنان لتقديم مساعدات

شاهد.. ياسر علوي يكشف رسائل مصر إلى اللبنانيين: إرسال 20 طن من المواد الغذائية

وائل الإبراشي: المساعدات التي تقدمها مصر نقية ولا تحمل أهداف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 ص

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

10:36 ص

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

09:30 ص

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات