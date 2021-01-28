حاملة رسالة السيسي.. كيف دعمت وزيرة الصحة بيروت بالمعونات الطبية؟

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في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، بتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق، وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بالمعونات الطبية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دعم وزيرة الصحة لبيروت بالمعونات الطبية.



3 طائرات تحمل مساعدات

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية في إطار الجسر الجوى المصرى لدعم لبنان، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتضامن مع الشعب اللبناني.



وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى من العاصمة اللبنانية بيروت، الآن، إن الجسر الجوي يشمل 3 طائرات تضم أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال.



مستلزمات طبية

وتحمل الطائرات الثلاث، التي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وكميات من الحليب المخصص للأطفال؛ فضلا عن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية.



خدمات المستشفى الميداني

وضمن جدول أعمال زايد، أعلنت أنها بصدد زيارة المستشفى الميدانى المصرى في بيروت، منوهة بأن المستشفى قدمت الخدمات لأكثر من 100 ألف لبناني بكل الأدوية والخدمات الطبية مجانا.



رسالة من السيسي

وقالت وزيرة الصحة، إنها وصلت إلى لبنان حاملة لرسالة محبة وتضامن من الرئيس السيسي وجميع المصريين إلى لبنان وشعبها.



وأوضحت أن الطائرات الحربية التي وصلت لبنان هي جزء من الجسر الجوي الذي بدأ عقب أحداث مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وامتد على مدى الشهور والأسابيع الماضية.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وصلت إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق والوقوف إلى جواره.



ومن المقرر عقد لقاء مع نظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري في بيروت) لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها للمترددين عليه من كافة أنحاء لبنان.



