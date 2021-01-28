أحمد حجازي يحقق رقما مميزا مع نادي اتحاد جدة

حقق لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي بعد الإنضمام للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

واختار الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي الأعلي تقييما فى البطولة بعد نهاية الدور الاول 6.97 فيما تحصل جروهي حارس الاتحاد على تقييم 6.96.

بينما حصل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال على أعلي تقييم لمدربي بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي قد انضم لصفوف نادي اتحاد جدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي.