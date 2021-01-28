مخرج "ضربة معلم" يكشف سبب تفاعل الجمهور مع المسلسل

الخميس 28/يناير/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعرب المخرج إسماعيل فاروق عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي حققها مسلسله الأخير "ضربة معلم"، مُشيرًا إلى أن سبب تفاعل الجمهور مع المسلسل يرجع إلى أنهم أرادوا الوصول للجمهور من خلال تقديم عملاً محترم،مُضيفًا :"أول شيء ركزنا عليه في مسلسل ضربة معلم رسالته كانت بر الأم، وأحمد عبد الفتاح أكثر حد بيكتب حلو في الحتت دي؛ لأنه سيناريست رائع".

وقال إسماعيل فاروق، خلال لقائه في برنامج"من مصر" مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المسلسل تمت كتابته بطريقة جميلة، وأن الفنان محمد رجب قدم دوره بطريقة رائعة، مُضيفًا :" كل واحد أدى دوره بعبقرية، والدور دايما بينادى صاحبه ولا كان في دماغى رانيا فريد شوقي ولا محمد عز".

مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء رجب، محمد الصاوي.

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