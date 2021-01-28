مواجهات قوية للدخان والألومنيوم والمنيا بالجولة الـ 11 من القسم الثاني

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب سمسطا مواجهة صعبة أمام فريق الشرقية للدخان، في الثانية والنصف من عصر الجمعة - 29 يناير - في إفتتاح مواجهات الجولة الـ 11 للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.



ومن المقرر أن تستكمل الجولة السبت - 30 يناير - بالمواجهات التالية :



يشهد ملعب اهناسيا لقاء شباب سمسطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 10 نقاط مع فريق الشرقية للدخان المتصدر بقيادة علاء إبراهيم برصيد 25 نقطة

حقق فريق الشرقية للدخان الفوز في الجولة الماضية على فريق قنا بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق شباب سمسطا مع فريق الألومنيوم

بدون أهداف.

وتستكمل الجولة يوم السبت ب7 مباريات كالتالي:

1- المنيا مع تليفونات بني سويف

على استاد جامعة المنيا

يستضيف فريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 20 نقطة فريق تليفونات بني سويف

صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد جمال برصيد 7 نقاط

شهدت الجولة الماضية

هزيمة فريق المنيا بهدف دون رد من فريق سوهاج بينما تعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق شبان قنا بدون أهداف.

2- الإعلاميين مع قنا

على ملعب نادي الإعلاميين

يلتقي فريق الإعلاميين صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر الكنانى برصيد 17 نقطة مع فريق قنا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمود إبراهيم برصيد9 نقاط

شهدت الجولة الماضية

تعادل فريق الإعلاميين مع فريق الفيوم بهدف لمثله بينما تلقى فريق

قنا الهزيمة بهدفين دون رد من فريق الشرقية للدخان.

3- شبان قنا مع الألومنيوم

على ملعب شبان قنا

ومواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة كمال الزين برصيد15 نقطة مع فريق الألومنيوم صاحب المركز الرابع

بقيادة حسين عبد اللطيف برصيد 17 نقطة

تعادل الفريقان سلبى في الجولة الماضية

شبان قنا مع تليفونات بني سويف،

والألومنيوم مع شباب سمسطا

4- الفيوم مع ديروط

على ملعب الاسيوطي الفرعي

يحل فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صديق ضيفأ على فريق الفيوم صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد بكرى

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 15 نقطة

كما تعادل الفريقان في الجولة الماضية بهدف لمثله، الفيوم مع فريق

الإعلاميين وديروط مع فريق بنى سويف.

5- بنى سويف مع كيما أسوان

على استاد بنى سويف

يخوض فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد15 نقطة لقاء محفوف بالمخاطر أمام فريق كيما أسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عادل عبد الحميد لحمه برصيد 9 نقاط

شهدت الجولة الماضية

تعادل فريق بنى سويف مع فريق ديروط بهدف لمثله بينما تلقى فريق

كيما أسوان الهزيمة بهدف دون رد من فريق طهطا.

6- طهطا مع بترول أسيوط

على ملعب نادي طهطا

يلعب فريق طهطا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد إسماعيل

برصيد 9 نقاط مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة

كرم جابر برصيد 12 نقطة

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق طهطا على فريق كيما أسوان بهدف نظيف بينما تعادل فريق البترول مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لمثله.

7- أسمنت أسيوط مع سوهاج

على ملعب نادي أسمنت أسيوط

يواجه فريق أسمنت أسيوط متذيل المجموعة بقيادة هيسم صالح بقيادة 4 نقاط فريق سوهاج صاحب المركز

التاسع بقيادة أحمد خلف برصيد 15 نقطة

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق سوهاج على فريق المنيا بهدف دون رد بينما تعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق البترول بهدف لمثله.

الترتيب

1- الشرقية للدخان 25 نقطة

2- المنيا 20 نقطة

3- الإعلاميين 17 نقطة

4- الألومنيوم 17 نقطة

5- ديروط 15 نقطة

6- بنى سويف 15 نقطة

7- شبان قنا 15 نقطة

8- الفيوم 15 نقطة

9- سوهاج 15 نقطة

10- البترول 12 نقطة

11- شباب سمسطا 10 نقاط

12- كيما أسوان 9 نقاط

13- قنا 9 نقاط

14- طهطا 9 نقاط

15- تليفونات بني سويف 7 نقاط

16- أسمنت أسيوط 4 نقاط