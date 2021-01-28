توقعات الأبراج.. حظك اليوم الخميس 28 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 28 يناير 2021.





توقعات برج الحمل





باستطاعتك اليوم حل القضايا الطارئة، لأن لديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات والوضع الحالي بأعصاب هادئة وأسلوب منطقي. تتعرض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك بالحبيب، لكنك سرعان ما تضع حدا لذلك. تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك.





توقعات برج الثور





تبدو اليوم عنيدا إلى حد ما وتفعل كل ما يخطر ببالك، ولا تعط اهتماما لأي معايير أو قيود حتى ولو كانت هذه القيود مالية. يجب أن تهتم الآن بالقضايا المالية التي لم تجد لها حلا في الأيام الماضية. ستتعلم اليوم دروسا تتعلق بالمسؤولية المادية.





توقعات برج الجوزاء





لا تنتظر اهتمام الآخرين بمشاعرك أو حتى بكلماتك. أنت تحظى باحترام الآخرين أكثر من أي شخص آخر ولكن لن تجد هذا اليوم من يهتم بعواطفك ومشاعرك. هذا الأمر قد يكون صعبا بالنسبة لك. كل شخص يعتقد أنه على حق ولذلك لا تعاتب الآخرين.





توقعات برج السرطان





يوم رائع وجميل، فأي شيء تلمسه اليوم حتى ولو كان ترابا سيتحول إلى ذهب. تتميز اليوم بكفاءتك في العمل. الشيء الوحيد الذي لا تدركه اليوم هو إمكانية حدوث أي شيء لا تتوقعه أبدا. خذ وقتك الكافي حتى تتابع ما يحدث اليوم بالتفصيل.





توقعات برج الاسد





ليس من المهم اليوم أن تتصرف بطريقة ما يحبها من حولك، على الرغم من أن ذلك قد يضايق الآخرين ويحبطهم. من المهم جدا اليوم أن تستريح في المنزل وتترك الجميع حتى لا تتأثر بهم. ابتعد عن جو الإحباط والفشل والغضب.

توقعات برج العذراء





توقع اليوم حدوث بعض الاضطرابات التي قد تكون ناتجة عن الأحداث التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية. ربما لا تتوافق احتياجاتك مع احتياجات الأصدقاء ما يسبب التنافر بينكم. أنت قلق جدا اليوم بشأن مستقبلك، ولكن لا تجعل هذا القلق يغير مزاجك.





توقعات برج الميزان





تحب الطبيعة جدا وتعشق الزهور والمناظر الخضراء، ولكن قد يفضل البعض الاهتمام بالدراسة والاستفادة من بعض الخبراء في مختلف المجالات. على الجانب الآخر، تحاول أن تطبق الأفكار التي حصلتها خلال الفترة الماضية. هذا الأمر سيكون شيقا وممتعا جدا.





توقعات برج العقرب





حان الوقت لأن تفهم ذاتك. لديك رغبة في زيارة أماكن مختلفة باستمرار. تحتاج أن تركز طاقتك وقوتك على شيء ما واقعي. ثق في نفسك وافخر بكل ما تقوم به. لا تستسلم بسهولة ولا تغير اتجاهاتك. ركز دائما.





توقعات برج القوس





على مدار الأيام الماضية، كنت محظوظا جدا من الناحية المادية، ولكن اليوم ربما تشعر أن الوضع مختلف نوعا ما. إذا كنت تخطط لاستثمار أموالك في البورصة، أو إذا كنت تخطط لتوقيع عقد جديد أو شراء شيء جديد، من الأفضل أن تؤجل هذه الخطوات ليوم آخر.





توقعات برج الجدي





اليوم هو الوقت المناسب الذي ندعوك فيه للتفكير في مستقبلك المهني. ربما تكون بحاجة إلى المرح والترفيه لأنك لم تشعر بالسعادة منذ وقت طويل. تميل اليوم إلى الفصل بين العمل والترفيه والمرح، ولكن لا حاجة إلى ذلك!





توقعات برج الدلو





لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة واحدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية. تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتضح النيات بالكامل. صحياً: إذا مارست الرياضة ستصبح أكثر مرونة وصبراً، عليك أن تحاول ممارسة أنشطة رياضية جديدة لزيادة لياقتك البدنية.





توقعات برج الحوت





تضيع طاقتك اليوم في أمور لا فائدة منها وأنت تعلم ذلك جيدا. ربما يدعوك الأصدقاء لتناول العشاء معهم، ولحضور احتفالات وعروض، ولكنك لن تحضرها. تستمع لمن أمامك ولكن ما يقولونه لا يهمك ولا يعنيك بأي حال من الأحوال. تشعر بالملل ولكن تخشى من الاعتراف بذلك



