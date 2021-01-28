والد حارس مرمى منتخب اليد: ابني زعلان وكان نفسه يسجل تاريخ لمصر (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال مصطفى هنداوي والد كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، إن نجله لا يركز على الاتصالات الهاتفية أثناء البطولات الكبرى، لأن تركيزه يكون منصبًا على المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه اتصل به بعد تأهل الفريق إلى دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف هنداوي خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية اليوم الخميس، "كانوا مبسوطين وعندهم تفاؤل جامد جدًا وكانوا مترقبين للمباراة، لكن مفيش نصيب وعملوا اللي عليهم".

وتابع: "اللاعبون كانوا يشعرون بالدعم، لكنهم كانوا في حاجة إلى دعم أكبر، وعمومًا الجمهور المصري كله كان ملتفًا حول المنتخب الوطني، وكان الجميع يتابع مباريات الفريق".

وأردف، أنه تحدث إلى نجله بعد مباراة الدنمارك بالأمس التي خسرها المنتخب الوطني بالركلات الترجيحية وودع إلى إثرها البطولة: "كان زعلان جدًا، كانوا نفسهم يسجلوا تاريخ لنفسهم ولمصر، لكن قدر الله وما شاء الله فعل.. المنتخب الدنماركي فريق كبير وقوي، ومش فريق سهلة".

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