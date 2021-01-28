والد حارس مرمى منتخب اليد: ابني زعلان وكان نفسه يسجل تاريخ لمصر (فيديو)

قال مصطفى هنداوي والد كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، إن نجله لا يركز على الاتصالات الهاتفية أثناء البطولات الكبرى، لأن تركيزه يكون منصبًا على المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه اتصل به بعد تأهل الفريق إلى دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد.





وأضاف هنداوي خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية اليوم الخميس، "كانوا مبسوطين وعندهم تفاؤل جامد جدًا وكانوا مترقبين للمباراة، لكن مفيش نصيب وعملوا اللي عليهم".





وتابع: "اللاعبون كانوا يشعرون بالدعم، لكنهم كانوا في حاجة إلى دعم أكبر، وعمومًا الجمهور المصري كله كان ملتفًا حول المنتخب الوطني، وكان الجميع يتابع مباريات الفريق".



