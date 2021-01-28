أسعار البيض و الدواجن اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 10:27 ص
اسعار البيض والدواجن اليوم
اسعار البيض والدواجن اليوم
الفجر الاقتصادي

 

سجلت أسعار اللحوم البيضاء والبيض في مصر اليوم الخميس 28-1-2021 استقرار، وسط ارتفاع المعروض منها بالأسواق مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي منها والاتجاه نحو التصدير.

 

وسجل  سعر كرتونة "البيض" اليوم نحو  38 و39 جنيهًا، والتى تضم 30 بيضة، و واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 40 جنيهًا للطبق، بينما وصل البيض البلدي إلى 41 جنيها سعر الكرتونة.

 

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 25 و26 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو.

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