إصابة 220 شخصًا في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن بلبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 09:25 ص
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، إصابة أكثر من 220 شخصًا بجروح في اشتباكات عنيفة في مدينة طرابلس، شمال لبنان بين قوات الأمن ومتظاهرين، خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية، والأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

 

وأسفرت المواجهات، سقوط 226 جريحاً، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات لخطورة إصاباتهم، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

 

وتعرضت قوات الأمن اللبناني، لهجوم "بقنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، ما أدّى إلى إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة".

 

وكانت المواجهات اندلعت بعد الظهر عندما رمى عشرات الشبان الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات على عناصر القوى الأمنية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة وخراطيم المياه لتفرقتهم، في مشهد تكرّر في اليومين السابقين.

 

وقد  حاول حشد من المحتجّين الغاضبين اقتحام مبنى السراي، مقرّ محافظ المدينة، بينما تجمّع آخرون في ساحة النور، أحد أبرز ميادين الاعتصام للمتظاهرين اللبنانيين.

 

ونشرت قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني، بعد ساعات من الاشتباكات، تعزيزات حول مبنى السراي وفي ساحة النور لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من اقتحام مقرّ المحافظة.


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