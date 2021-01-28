محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في قمة توتنهام المثيرة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يستعد ليفربول لخوض مباراة نارية أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

 

ويتواجد ليفربول في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة عن نظيره توتنهام صاحب المركز السادس.

 

 

وفيما يلي التشكيل المتوقع لليفربول:-

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، ريس ويليامز، ترينت أليكساندر آرنولد، فابينيو

خط الوسط: تياجو، كورتيس جونز، جورجينيو فاينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو

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محمد صلاح ليفربول وتوتنهام الدوري الانجليزي

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