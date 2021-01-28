تفاصيل شخصية فتحي عبد الوهاب في فيلم "الكاهن"

الخميس 28/يناير/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يواصل الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير فيلمه الجديد "الكاهن"، ويُجسد خلال الأحداث دور رئيس مباحث جنائية حول جرائم القتل، ويتولى مهمة التحقيق في جريمة القتل الغامضة التي تحدث خلال الأحداث، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب وفي إطار الأكشن.

فيلم "الكاهن" بطولة إياد نصار، درة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

وفي سياق آخر، يشارك فتحي عبد الوهاب في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نور محمود، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، ومن إخراج حسام علي، وهو من إنتاج شركة سينرجي.


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